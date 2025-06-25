Футбол
25 июня, 14:52

Саутгейт официально посвящен в рыцари

Камила Абдурахманова
корреспондент

Бывший главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт получил рыцарский титул, сообщает Sky Sports в социальной сети X.

Он стал четвертым тренером английской сборной, удостоенным этого звания после Уолтера Уинтерботтома, Альфа Рамси и Бобби Робсона.

Саутгейт тренировал сборную Англии с 2016 года. За это время команда под его руководством дважды завоевала серебряные медали на чемпионатах Европы и заняла четвертое место на чемпионате мира в 2018 году.

После поражения в финале Евро-2024, где его команда проиграла сборной Испании, Саутгейт покинул пост главного тренера.

Гарет Саутгейт
