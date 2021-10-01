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Саутгейт объяснил, что Санчо повезло оказаться в сборной Англии

06:41

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признал, что нападающему Джейдону Санчо повезло оказаться в сборной Англии на октябрьские матчи. По его словам, он включил новичка «Манчестер Юнайтед», который не ярко начал сезон, только во избежание усугубления положения игрока.

«Заслуживает ли он вызова в сборную за последние несколько недель? Ну, наверное, нет. Но мы верили в Джейдона в течение определенного периода времени. Мы верим, что он может выйти на высокий уровень. Я бы хотел поговорить с ним и помочь в том процессе адаптации, который происходит у него в «Манчестер Юнайтед», — цитирует Daily Mail Саутгейта.

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Евгений Козинов все материалы автора

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