Саутгейт объяснил, что Санчо повезло оказаться в сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признал, что нападающему Джейдону Санчо повезло оказаться в сборной Англии на октябрьские матчи. По его словам, он включил новичка «Манчестер Юнайтед», который не ярко начал сезон, только во избежание усугубления положения игрока.

«Заслуживает ли он вызова в сборную за последние несколько недель? Ну, наверное, нет. Но мы верили в Джейдона в течение определенного периода времени. Мы верим, что он может выйти на высокий уровень. Я бы хотел поговорить с ним и помочь в том процессе адаптации, который происходит у него в «Манчестер Юнайтед», — цитирует Daily Mail Саутгейта.