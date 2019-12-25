Саутгейт намекнул на работу в чемпионате Англии после ухода из сборной

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт надеется, что в будущем будет работать в АПЛ.

— Я трезво оцениваю ситуацию и понимаю, что вряд ли буду тренером сборной Англии через десять лет, — приводит слова Саутгейта Sky Sports. — Останусь на следующие полгода — и хорошо. Когда-то будут перемены.

Наверное, буду разочарован, если мою фамилию не будут связывать с работой в командах чемпионата Англии. В данный момент у меня нет волнения, что мой телефон не зовнит. Люди знают, что я сосредоточен на моей текущей работе.

49-летний Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. Вместе с национальной командой дошел до полуфинала чемпионата мира-2018.