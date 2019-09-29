Саутгейт может сменить Покеттино в «Тоттенхэме»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может возглавить «Тоттенхэм» в случае ухода Маурисио Покеттино, сообщает BeIn Sports. Владелец «шпор» Даниэль Леви уже начал подыскивать преемника аргентинцу, и Саутгейт является главным претендентом.

Ранее английские СМИ сообщили, что Покеттино может сменить Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Тоттенхэм» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 11 очков.