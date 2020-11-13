Саутгейт: «Долго говорили с Клоппом о травме Гомеса»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о разговоре с рулевым «Ливерпуля» Юргеном Клоппом после того, как защитник мерсисайдцев Джо Гомес получил травму колена в расположении национальной команды и выбыл на длительный срок.

— Прошлым вечером у меня был длительный разговор с Юргеном Клоппом, — приводит Goal.com слова Саутгейта. — Мы оба взволнованы по поводу Джо Гомеса. Непросто, когда теряешь такого игрока, как для сборной, так и для «Ливерпуля», но сложнее всего сейчас самому парню. К сожалению, травма произошла внезапно, но после нее мы уже поняли, что повреждение было вопросом нескольких игр. Нужны изменения в календаре. Нам повезло, что у нас есть 5 замен в Лиге наций, мы постараемся снизить нагрузку на футболистов.