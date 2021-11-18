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Саутгейт близок к продлению контракта со сборной Англии

Саутгейт в скором времени может продлить контракт со сборной Англии
08:24
Гарет Саутгейт. Фото Getty Images
Гарет Саутгейт. Фото Getty Images
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в скором времени может продлить контракт с командой, сообщает Daily Mail.

Сообщалось, что 51-летний подпишет новое соглашение только в случае выхода на ЧМ-2022. По итогам отборочного турнира Англия с 26 очками заняла первое место в группе I и вышла на ЧМ.

По данным источника, оклад Саутгейта по-новому контракту составит 6 миллионов евро в гол. Нынешнее соглашение истекает летом 2022 года.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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