Саутгейт близок к продлению контракта со сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в скором времени может продлить контракт с командой, сообщает Daily Mail.

Сообщалось, что 51-летний подпишет новое соглашение только в случае выхода на ЧМ-2022. По итогам отборочного турнира Англия с 26 очками заняла первое место в группе I и вышла на ЧМ.

По данным источника, оклад Саутгейта по-новому контракту составит 6 миллионов евро в гол. Нынешнее соглашение истекает летом 2022 года.