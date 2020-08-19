«Саутгемптон» заменит Хейбьерга хавбеком «Шальке»

«Саутгемптон» нашел замену полузащитнику Пьеру-Эмилю Хейбьергу, перешедшему в «Тоттенхэм», сообщает Sky Sports.

По информации источника, «святые» планируют купить на замену датчанину хавбека «Шальке» Уэстона Маккенни. Сообщается, что английский клуб готов заплатить за 21-летнего американца 20 миллионов фунтов.

В сезоне-2019/20 Маккенни провел за «Шальке» 32 матча, на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов фунтов.