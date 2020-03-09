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«Саутгемптон» выставлен на продажу

08:55
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Владелец «Саутгемптона» Яо Цзишен выставил свой клуб на продажу. Сумма сделки оценивает в 250 миллионов фунтов стерлингов, утверждает The Times.

Китайский владелец намерен продать 80 процентов своих акций. Цзишен купил клуб в августе 2017 года у Катарины Либхерр за эту же сумму. Теперь продажей «Саутгемптона» активно занимаются брокеры, результат работы которых станет известен в ближайшее время.

Ральф Хазенхюттль — уже третий главный тренер команды при Яо, однако все это время «Саутгемптон» неизменно сражается за выживание в премьер-лиге. В текущем сезоне команда имеет в активе 34 балла и занимает 14-е место.

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