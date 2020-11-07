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«Саутгемптон» вышел на первое место в АПЛ

00:52
6 ноября. «Саутгемптон» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:0. Фото Twitter
6 ноября. «Саутгемптон» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:0. Фото Twitter
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«Саутгемптон» переиграл «Ньюкасл» в матче 8-го тура чемпионата Англии (2:0). Голами отметились Чи Адамс и Стюарт Армстронг.

«Саутгемптон» вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ, но у «Ливерпуля» еще есть игра в запасе. «Ньюкасл» занимает 11-ю строчку.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

8-й тур

«Саутгемптон» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:0 (1:0)

Голы: Адамс, 7 (1:0). Армстронг, 82 (2:0).

«Саутгемптон»: Маккарти, Вестергор, Стивенс, Беднарек, Уокер-Питерс, Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг, Уолкотт (Лонг, 88), Адамс, Дженепо (Редмонд, 74).

«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Фернандес, Шер, Ласкеллес, Льюис, Хендрик (М.Лонгстафф, 61), Альмирон, Ш.Лонгстафф, Сен-Максимен, Мерфи (Жоэлинтон, 79), Уилсон (Кэрролл, 78).

Предупреждения: Ромеу, 27. Фернандес, 43. Ш.Лонгстафф, 90.

Судья: Бэнкес.

6 ноября. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».

Саутгемптон — Ньюкасл Юнайтед

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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