«Саутгемптон» вышел на первое место в АПЛ
«Саутгемптон» переиграл «Ньюкасл» в матче 8-го тура чемпионата Англии (2:0). Голами отметились Чи Адамс и Стюарт Армстронг.
«Саутгемптон» вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ, но у «Ливерпуля» еще есть игра в запасе. «Ньюкасл» занимает 11-ю строчку.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
8-й тур
«Саутгемптон» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:0 (1:0)
Голы: Адамс, 7 (1:0). Армстронг, 82 (2:0).
«Саутгемптон»: Маккарти, Вестергор, Стивенс, Беднарек, Уокер-Питерс, Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг, Уолкотт (Лонг, 88), Адамс, Дженепо (Редмонд, 74).
«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Фернандес, Шер, Ласкеллес, Льюис, Хендрик (М.Лонгстафф, 61), Альмирон, Ш.Лонгстафф, Сен-Максимен, Мерфи (Жоэлинтон, 79), Уилсон (Кэрролл, 78).
Предупреждения: Ромеу, 27. Фернандес, 43. Ш.Лонгстафф, 90.
Судья: Бэнкес.
6 ноября. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».
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