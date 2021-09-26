«Вулверхэмптон» в гостях с минимальным счетом победил «Саутгемптон»
«Вулверхэмптон» с минимальным счетом победил «Саутгемптон» в матче 6-го тура чемпионата Англии — 1:0. Единственный мяч в начале второго тайма забил нападающий Рауль Хименес.
«Волки» одержали вторую победу в сезоне и отдалились от зоны вылета.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
6-й тур
«Саутгемптон» — «Вулверхэмптон» — 0:1 (0:0)
Гол: Хименес, 61.
«Саутгемптон»: Маккарти, Беднарек, Уокер-Питерс (Лонг, 74), Салису, Ромеу, Уорд-Проуз, Ливраменто, Редмонд (Дженепо, 64), Эль-Юнусси, Армстронг, Адамс (Бройя, 64).
«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Коади, Марсал, Семеду (Хувер, 87), Саисс, Килман, Жоау Моутинью, Дендонкер, Хименес, Поденсе (Траоре, 71), Хван Хи Чхан (Рубен Невеш, 88).
Судья: Мэдли (Англия).
26 сентября. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/
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