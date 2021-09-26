Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Вулверхэмптон» в гостях с минимальным счетом победил «Саутгемптон»

17:56
Теги:

«Вулверхэмптон» с минимальным счетом победил «Саутгемптон» в матче 6-го тура чемпионата Англии — 1:0. Единственный мяч в начале второго тайма забил нападающий Рауль Хименес.

«Волки» одержали вторую победу в сезоне и отдалились от зоны вылета.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

6-й тур

«Саутгемптон» — «Вулверхэмптон» — 0:1 (0:0)

Гол: Хименес, 61.

«Саутгемптон»: Маккарти, Беднарек, Уокер-Питерс (Лонг, 74), Салису, Ромеу, Уорд-Проуз, Ливраменто, Редмонд (Дженепо, 64), Эль-Юнусси, Армстронг, Адамс (Бройя, 64).

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Коади, Марсал, Семеду (Хувер, 87), Саисс, Килман, Жоау Моутинью, Дендонкер, Хименес, Поденсе (Траоре, 71), Хван Хи Чхан (Рубен Невеш, 88).

Судья: Мэдли (Англия).

26 сентября. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Увольнение Витории из «Спартака» — от 4 или 8 миллионов евро. Что будет дальше?!
Энтони Джошуа — Александр Усик: где смотреть прямую трансляцию боя
«Ягудин съел язык крокодила, Малафеев нырял к змеям. Что из себя представляет шоу «Звезды в Африке»
Дикий титульный бой, капитуляция Диаса, нокаут за 15 секунд, доминация Шевченко. UFC 266 — топ
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд