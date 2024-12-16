«Саутгемптон» уволил Мартина с поста главного тренера после 0:5 от «Тоттенхэма»

Главный тренер «Саутгемптона» Рассел Мартин покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

38-летний шотландец был уволен после поражения в матче 16-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:5). Исполняющим обязанности главного тренера стал Саймон Раск, работающий с молодежной командой.

«Саутгемптон» с 5 очками в 16 матчах занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ. «Святые» одержали одну победу в сезоне.