«Саутгемптон» и «Брентфорд» вышли в четвертьфинал Кубка английской лиги

«Саутгемптон» дома обыграл «Стоук Сити» в матче четвертого раунда Кубка английской лиги — 3:2.

У хозяев забили Тейлор Харвуд-Беллис, Адам Армстронг и Джеймс Бри. У гостей отличились Эшли Филлипс и Томас Кэннон.

В параллельном матче «Брентфорд» победил «Шеффилд Уэнсдей» — 1:1 (5:4 — пенальти).

Жеребьевка четвертьфинала Кубка английской лиги пройдет в среду, 30 октября.