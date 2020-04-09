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«Саутгемптон» стал первым клубом АПЛ, чьи игроки согласились на урезанием зарплаты

12:25
«Саутгемптон» стал первым клубом АПЛ, чьи игроки согласились на урезанием зарплаты. Фото Reuters
«Саутгемптон» стал первым клубом АПЛ, чьи игроки согласились на урезанием зарплаты. Фото Reuters
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«Саутгемптон» стал первым клубом английской премьер-лиги, чьи игроки добровольно согласились на понижение своих зарплат, сообщает официальный сайт «святых».

Игроки первой команды, главный тренер и его штаб, а также совет директоров отказались от части своего заработка на апрель, май и июнь, дабы поддержать клуб в сложной ситуации.

Одновременно с этим клуб с объявил, что не будет отправлять своих рядовых сотрудников в принудительный отпуск, перекладывая содержание таких работников на британское правительство. Все они сохранят 100 процентов своей зарплаты вплоть до 30 июня.

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