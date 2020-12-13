«Саутгемптон» разгромил «Шеффилд Юнайтед»
«Саутгемптон» разгромил «Шеффилд Юнайтед» в матче 12-го тура чемпионата Англии. «Святые» на своем поле одержали победу со счетом 3:0.
«Саутгемптон» набрал 23 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
12-й тур
«Саутгемптон» — «Шеффилд Юнайтед» — 3:0 (1:0)
Голы: Адамс, 34 (1:0). Армстронг, 62 (2:0). Редмонд, 83 (3:0).
«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс, Ромеу (Диалло, 86), Уорд-Проуз, Армстронг, Уолкотт (Редмонд, 79), Ингс, Адамс (Н`Лундулу, 84).
«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Ягелка, Бэшем (Муссе, 70), Э.Стивенс, Иган, Ампаду, Болдок, Флек, Берге, Шарп (Брюстер, 60), Макберни (Макголдрик, 48).
Предупреждение: Э.Стивенс, 28.
Судья: Мэдли (Англия).
13 декабря. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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