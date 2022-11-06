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Сегодня, 21:28

«Саутгемптон» решил уволить главного тренера Хазенхюттля

Иван Шитик
Корреспондент
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«Саутгемптон» решил уволить главного тренера Ральфа Хазенхюттля, сообщает The Athletic.

Изначально руководство «Саутгемптона» планировало отложить решение о дальнейшей судьбе Хазенхюттля на перерыв, связанный с чемпионатом мира в Катаре.

Однако ранее в воскресенье «святые» были разгромлены на своем поле «Ньюкаслом» со счетом 1:4, и руководство клуба с «Сент-Мэри» осознало, что медлить больше нельзя.

Ожидается, что матч 16-го тура АПЛ против «Ливерпуля» в следующее воскресенье «Саутгемптон» проведет уже с новым тренером.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
⚽ Футбол. АПЛ
Челси 0
Арсенал 1
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
ФК Саутгемптон
Ральф Хазенхюттль
0
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АПЛ: «Арсенал» обыграл «Челси», «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» и другие матчи 15-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 13 11 1 1 31-11 34
2
 Ман. Сити 13 10 2 1 39-12 32
3
 Ньюкасл 14 7 6 1 28-11 27
4
 Тоттенхэм 14 8 2 4 27-18 26
5
 МЮ 13 7 2 4 18-19 23
6
 Брайтон 13 6 3 4 22-17 21
7
 Челси 13 6 3 4 17-16 21
8
 Ливерпуль 13 5 4 4 25-16 19
9
 Фулхэм 14 5 4 5 23-24 19
10
 Кр. Пэлас 13 5 4 4 15-17 19
11
 Брентфорд 14 3 7 4 21-24 16
12
 Лидс 13 4 3 6 19-22 15
13
 Астон Вилла 14 4 3 7 14-21 15
14
 Лестер 14 4 2 8 23-25 14
15
 Эвертон 14 3 5 6 11-14 14
16
 Вест Хэм 14 4 2 8 12-15 14
17
 Борнмут 14 3 4 7 15-32 13
18
 Саутгемптон 14 3 3 8 12-24 12
19
 Вулверхэмптон 14 2 4 8 8-22 10
20
 Нот. Форест 14 2 4 8 10-30 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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4 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.11 18:00
Лидс – Борнмут
 4 : 3
5.11 18:00
Ман. Сити – Фулхэм
 2 : 1
5.11 18:00
Нот. Форест – Брентфорд
 2 : 2
5.11 18:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 2 : 3
5.11 20:30
Эвертон – Лестер
 0 : 2
6.11 15:00
Челси – Арсенал
 0 : 1
6.11 17:00
Астон Вилла – МЮ
 3 : 1
6.11 17:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 1 : 4
6.11 17:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 1 : 2
6.11 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 11
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 9
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 11 1 2
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 13 1 2
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