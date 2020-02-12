«Саутгемптон» продлит контракт с Шейном Лонгом

«Саутгемптон» продлит контракт с нападающим Шейном Лонгом, сообщает The Southern Daily Echo.

Как сообщает издание, главный тренер «святых» Ральф Хазенхюттль доволен взаимодействием 33-летнего ирландца с другим форвардом команды, Дэнни Ингсом и хочет, чтобы игрок остался на «Сэнт-Мэри».

В сезоне-2019/20 Лонг забил 2 мяча и отдал 4 результативных передачи в 20 матчах за «Саутгемптон». Его текущий контракт со «святыми» рассчитан до конца июня 2020 года.