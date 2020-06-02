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«Саутгемптон» продлил контракт с главным тренером Хазенхюттлем до 2024 года

12:39
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«Саутгемптон» объявил о продлении контракта с главным тренером Ральфом Хазенхюттлем. Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

52-летний австриец работает с «Саутгемптоном» с 2018 года. Под его руководством команда одержала 21 победу и 12 раз сыграла вничью в 60 матчах во всех турнирах.

«Святые» занимают 14-е место в премьер-лиге, имея в активе 34 очка в 29 играх.

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