«Саутгемптон» приобрел 20-летнего полузащитника аргентинского «Расинга»

«Саутгемптон» завершил трансфер полузащитника «Расинга» Карлоса Алькараса, сообщает сайт аргентинского клуба.

20-летний хавбек подпишет контракт с английской командой до 2027 года.

Сумма сделки составила 13,65 миллиона евро. С учетом бонусов эта сумма может вырасти до 15 миллионов.

Также «Расинг» будет иметь 15 процентов с последующей продажи хавбека.

Алькарас является воспитанником «Расинга». Он дебютировал за луб в 2020 году и с тех пор провел 66 матчей, забив 18 голов.