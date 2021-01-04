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«Саутгемптон» поспорит с «Марселем» за форварда «Лестера»

11:30
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«Саутгемптон» интересуется нападающим «Лестера» Демарэем Грэем, сообщает The Sun.

По информации источника, «святые» хотят подписать 24-летнего англичанина на правах свободного агента следующим летом. Сообщается, что футболистом также интересуются «Марсель» и «Монако».

В сезоне-2020/21 Грэй провел за «Лестер» 2 матча и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро. Контракт футболиста с «лисами» действует до конца июня 2021 года.

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