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«Саутгемптон» получил отказ по апелляции на исключение из плей-офф за выход в АПЛ

Евгений Козинов
Корреспондент

Английская футбольная лига (EFL) на официальном сайте объявила об отклонении апелляции «Саутгемптона» по поводу исключения из плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ.

«Арбитражная комиссия лиги отклонила апелляцию футбольного клуба «Саутгемптон». Это решение означает, что первоначальное наказание в виде исключения из плей-офф остается в силе, как и вычет четырех очков, который будет применен в сезоне-2026/27, а также выговор по всем обвинениям», — говорится в пресс-релизе.

Во вторник, 19 мая, независимый дисциплинарный комитет лиги наказал «Саутгемптон» за шпионаж за тренировками «Мидлсбро», с которым «святые» играли в полуфинале плей-офф, а также за слежку за тренировками других соперников во время сезона.

Таким образом, в финале плей-офф Чемпионшипа сыграют «Халл Сити» и «Мидлсбро». Матч состоится на стадионе «Уэмбли» в субботу, 23 мая, начало — в 16:30 по московскому времени.

Полузащитник &laquo;Саутгемптона&raquo; Кэм Брэгг (в&nbsp;центре).«Многочисленные нарушения регламента». «Саутгемптон» исключили из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж
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Футбол
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Эвертон 1 1 0 0 2-0 3
2
 Лидс 1 1 0 0 1-0 3
3
 Арсенал 1 1 0 0 3-0 3
4
 Брентфорд 1 1 0 0 3-0 3
5
 Халл Сити 1 1 0 0 2-0 3
6
 Челси 1 1 0 0 3-2 3
7
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-1 3
8
 Ипсвич 1 1 0 0 2-1 3
9
 Брайтон 1 1 0 0 4-0 3
10
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
11
 Ньюкасл 1 0 1 0 2-2 1
12
 МЮ 1 0 0 1 0-2 0
13
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-1 0
14
 Тоттенхэм 1 0 0 1 0-3 0
15
 Ковентри 1 0 0 1 0-3 0
16
 Астон Вилла 1 0 0 1 0-4 0
17
 Сандерленд 1 0 0 1 1-2 0
18
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
19
 Борнмут 1 0 0 1 1-2 0
20
 Фулхэм 1 0 0 1 2-3 0
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38 тур
28.08 22:00 Кр. Пэлас – Ман. Сити - : -
29.08 14:30 Ливерпуль – Нот. Форест - : -
29.08 17:00 Борнмут – Эвертон - : -
29.08 17:00 Ковентри – Халл Сити - : -
29.08 19:30 Тоттенхэм – Ньюкасл - : -
30.08 16:00 Челси – Брайтон - : -
30.08 16:00 Лидс – Брентфорд - : -
30.08 16:00 Сандерленд – Фулхэм - : -
30.08 18:30 МЮ – Ипсвич - : -
31.08 22:00 Астон Вилла – Арсенал - : -
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Семи Аджайи
Семи Аджайи

Халл Сити

 1
Нильсон Ангуло
Нильсон Ангуло

Сандерленд

 1
Тьерно Барри
Тьерно Барри

Эвертон

 1
П
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 2
Харрисон Армстронг
Харрисон Армстронг

Эвертон

 1
Йоан Висса
Йоан Висса

Ньюкасл Юнайтед

 1
И К Ж
Ола Айна
Ола Айна

Ноттингем Форест

 1 0 1
Нильсон Ангуло
Нильсон Ангуло

Сандерленд

 1 0 1
Дэниэл Баллард
Дэниэл Баллард

Сандерленд

 1 0 1
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