«Саутгемптон» получил отказ по апелляции на исключение из плей-офф за выход в АПЛ
Английская футбольная лига (EFL) на официальном сайте объявила об отклонении апелляции «Саутгемптона» по поводу исключения из плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ.
«Арбитражная комиссия лиги отклонила апелляцию футбольного клуба «Саутгемптон». Это решение означает, что первоначальное наказание в виде исключения из плей-офф остается в силе, как и вычет четырех очков, который будет применен в сезоне-2026/27, а также выговор по всем обвинениям», — говорится в пресс-релизе.
Во вторник, 19 мая, независимый дисциплинарный комитет лиги наказал «Саутгемптон» за шпионаж за тренировками «Мидлсбро», с которым «святые» играли в полуфинале плей-офф, а также за слежку за тренировками других соперников во время сезона.
Таким образом, в финале плей-офф Чемпионшипа сыграют «Халл Сити» и «Мидлсбро». Матч состоится на стадионе «Уэмбли» в субботу, 23 мая, начало — в 16:30 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Эвертон
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Лидс
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
3
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
4
|Брентфорд
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
5
|Халл Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Челси
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Ипсвич
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
9
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
10
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Ньюкасл
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
12
|МЮ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
13
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
14
|Тоттенхэм
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
15
|Ковентри
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|
17
|Сандерленд
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Борнмут
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
20
|Фулхэм
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|28.08
|22:00
|Кр. Пэлас – Ман. Сити
|- : -
|29.08
|14:30
|Ливерпуль – Нот. Форест
|- : -
|29.08
|17:00
|Борнмут – Эвертон
|- : -
|29.08
|17:00
|Ковентри – Халл Сити
|- : -
|29.08
|19:30
|Тоттенхэм – Ньюкасл
|- : -
|30.08
|16:00
|Челси – Брайтон
|- : -
|30.08
|16:00
|Лидс – Брентфорд
|- : -
|30.08
|16:00
|Сандерленд – Фулхэм
|- : -
|30.08
|18:30
|МЮ – Ипсвич
|- : -
|31.08
|22:00
|Астон Вилла – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Семи Аджайи
Халл Сити
|1
|
|
Нильсон Ангуло
Сандерленд
|1
|
|
Тьерно Барри
Эвертон
|1
|П
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|2
|
|
Харрисон Армстронг
Эвертон
|1
|
|
Йоан Висса
Ньюкасл Юнайтед
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Ола Айна
Ноттингем Форест
|1
|0
|1
|
|
Нильсон Ангуло
Сандерленд
|1
|0
|1
|
|
Дэниэл Баллард
Сандерленд
|1
|0
|1