«Саутгемптон» получил отказ по апелляции на исключение из плей-офф за выход в АПЛ

Английская футбольная лига (EFL) на официальном сайте объявила об отклонении апелляции «Саутгемптона» по поводу исключения из плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ.

«Арбитражная комиссия лиги отклонила апелляцию футбольного клуба «Саутгемптон». Это решение означает, что первоначальное наказание в виде исключения из плей-офф остается в силе, как и вычет четырех очков, который будет применен в сезоне-2026/27, а также выговор по всем обвинениям», — говорится в пресс-релизе.

Во вторник, 19 мая, независимый дисциплинарный комитет лиги наказал «Саутгемптон» за шпионаж за тренировками «Мидлсбро», с которым «святые» играли в полуфинале плей-офф, а также за слежку за тренировками других соперников во время сезона.

Таким образом, в финале плей-офф Чемпионшипа сыграют «Халл Сити» и «Мидлсбро». Матч состоится на стадионе «Уэмбли» в субботу, 23 мая, начало — в 16:30 по московскому времени.