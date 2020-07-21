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«Саутгемптон» отклонил предложение «Эвертона» по Хейбьергу

12:49
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«Саутгемптон» отклонил трансферное предложение «Эвертона» по полузащитнику Пьеру-Эмилю Хейбьергу, сообщает Goal.com со ссылкой на talkSPORT.

По информации источника, «ириски» предложили за 24-летнего датчанина 20 миллионов фунтов, в то время как «святые» хотят получить за игрока не менее 35 миллионов фунтов. Сообщается, что интерес к Хейбьергу также проявляет «Тоттенхэм».

В текущем сезоне Хейбьерг провел 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился голевой передачей и заработал пять желтых карточек.

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