«Саутгемптон» отказался продавать 19-летнего Диблинга за 43 миллиона евро

«Эвертон» намерен подписать полузащитника «Саутгемптона» Тайлера Диблинга, сообщает Liverpool Echo.

По данным источника, ливерпульский клуб сделал три предложения по переходу 19-летнего англичанина, однако их все отлонили. В последнем случае «Эвертон» предлагал за него около 43 миллионов евро.

Полузащитник в сезоне-2024/25 в 38 матчах за «Саутгемптон» во всех турнирах забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

Действующий контракт Диблинга рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.