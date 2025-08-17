«Саутгемптон» отказался продавать 19-летнего Диблинга за 43 миллиона евро
«Эвертон» намерен подписать полузащитника «Саутгемптона» Тайлера Диблинга, сообщает Liverpool Echo.
По данным источника, ливерпульский клуб сделал три предложения по переходу 19-летнего англичанина, однако их все отлонили. В последнем случае «Эвертон» предлагал за него около 43 миллионов евро.
Полузащитник в сезоне-2024/25 в 38 матчах за «Саутгемптон» во всех турнирах забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
Действующий контракт Диблинга рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.
