«Саутгемптон» обозначил стоимость Хейбьерга. Хавбеком интересуются «Эвертон» и «Тоттенхэм»

«Саутгемптон» обозначил сумму, за которую согласен расстаться с полузащитником Пьером-Эмилем Хейбьергом, сообщает Evening Standard.

По информации источника, «святые» готовы обсудить возможную продажу 24-летнего датчанина лишь если получат предложение от 35 миллионов фунтов. Сообщается, что хавбек является трансферной целью «Тоттенхэма» и «Эвертона».

В сезоне-2019/20 Хейбьерг провел за «Саутгемптон» 33 матча, на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость датчанина в 10,8 миллиона фунтов.