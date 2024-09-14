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Гол де Лигта принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Саутгемптоном»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед».
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Саутгемптон» в матче 4-го тура АПЛ — 3:0.

«Саутгемптон» мог выйти вперед на 33-й минуте, но Кэмерон Арчер не реализовал пенальти. Через две минуты счет открыл Маттейс де Лигт. Защитник забил дебютный гол в «Манчестер Юнайтед». Шесть минут спустя преимущество манкунианцев удвоил Маркус Рэшфорд.

На 79-й минуте хозяева остались в меньшинстве — красную карточку получил Джек Стивенс.

Окончательный счет в концовке установил Алехандро Гарначо.

«Манчестер Юнайтед» (6 очков) поднялся на восьмое место в АПЛ. «Саутгемптон» (0) потерпел четвертое поражение на старте сезона и идет предпоследним в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 4-й тур
14 сент, 14:30. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
0:3
Манчестер Юнайтед

Источник: Таблица АПЛ
Маттейс де Лигт
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Саутгемптон
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 3 3 0 0 9-2 9
2
 Ливерпуль 3 3 0 0 7-0 9
3
 Брайтон 3 2 1 0 6-2 7
4
 Арсенал 3 2 1 0 5-1 7
5
 Ньюкасл 3 2 1 0 4-2 7
6
 Брентфорд 3 2 0 1 5-4 6
7
 МЮ 4 2 0 2 5-5 6
8
 Астон Вилла 3 2 0 1 4-4 6
9
 Борнмут 3 1 2 0 5-4 5
10
 Нот. Форест 3 1 2 0 3-2 5
11
 Тоттенхэм 3 1 1 1 6-3 4
12
 Фулхэм 3 1 1 1 3-3 4
13
 Челси 3 1 1 1 7-5 4
14
 Вест Хэм 3 1 0 2 4-5 3
15
 Ипсвич 3 0 1 2 2-7 1
16
 Лестер 3 0 1 2 3-5 1
17
 Кр. Пэлас 3 0 1 2 2-5 1
18
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 3-9 1
19
 Саутгемптон 4 0 0 4 1-8 0
20
 Эвертон 3 0 0 3 2-10 0
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14.09 14:30
Саутгемптон – МЮ
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Брайтон – Ипсвич
 - : -
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Кр. Пэлас – Лестер
 - : -
14.09 17:00
Фулхэм – Вест Хэм
 - : -
14.09 17:00
Ливерпуль – Нот. Форест
 - : -
14.09 17:00
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
14.09 19:30
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

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 7
Нони Мадуэке

Нони Мадуэке

Челси

 3
Луис Диас

Луис Диас

Ливерпуль

 3
П
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 3
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 3
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 1 1 0
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