Гол де Лигта принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Саутгемптоном»

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Саутгемптон» в матче 4-го тура АПЛ — 3:0.

«Саутгемптон» мог выйти вперед на 33-й минуте, но Кэмерон Арчер не реализовал пенальти. Через две минуты счет открыл Маттейс де Лигт. Защитник забил дебютный гол в «Манчестер Юнайтед». Шесть минут спустя преимущество манкунианцев удвоил Маркус Рэшфорд.

На 79-й минуте хозяева остались в меньшинстве — красную карточку получил Джек Стивенс.

Окончательный счет в концовке установил Алехандро Гарначо.

«Манчестер Юнайтед» (6 очков) поднялся на восьмое место в АПЛ. «Саутгемптон» (0) потерпел четвертое поражение на старте сезона и идет предпоследним в турнирной таблице.