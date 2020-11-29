«МЮ» на 92-й минуте вырвал победу у «Саутгемптона», Кавани сделал дубль

«Манчестер Юнайтед» взял верх над «Саутгемптоном» в выездном матче 10-го тура чемпионата Англии — 3:2. К перерыву хозяева вели 2:0, но во втором тайме «МЮ» забил три мяча.

Дубль оформил уругваец Эдинсон Кавани, причем победный мяч он провел на 92-й минуте.

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10-й тур

«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» — 2:3 (2:0)

Голы: Беднарек, 23 (1:0). Уорд-Проуз, 33 (2:0). Бруну Фернандеш, 59 (2:1). Кавани, 74 (2:2). Кавани, 90+2 (2:3).

«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс (Н`Лундулу, 90+4), Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг (Диалло, 90), Уолкотт, Адамс, Дженепо (Лонг, 72).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа (Хендерсон, 46), Алекс Теллес (Уильямс, 84), Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Матич, Фред, Бруну Фернандеш, ван де Бек, Рэшфорд, Гринвуд (Кавани, 46).

Предупреждение: Уорд-Проуз, 16.

Судья: Мосс.

29 ноября. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».