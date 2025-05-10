«Саутгемптон» и «Манчестер Сити» сыграют в 36-м туре чемпионата Англии в субботу, 10 мая. Начало матч на стадионе «Сэнт-Мэрис» в Саутгемптоне (Англия) — в 17.00 по московскому времени.

«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» можно в нашем матч-центре.

В России официально не показывают АПЛ. Трансляции английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 36-й тур.

10 мая, 17:00. St Mary's Stadium (Саутгемптон)

«Саутгемптон» в 35 турах АПЛ набрал 11 очков, занимает 20-е место в турнирной таблице и досрочно вылетел в чемпионшип, у «Манчестер Сити» — 64 очка и третья строчка в лиге с возможностью обойти «Арсенал» в споре за вторую.

В предыдущем туре «святые» уступили «Лестеру» (0:2), «горожане» — обыграли «Вулверхэмптон» (1:0).