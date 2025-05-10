Футбол
10 мая, 18:56

«Манчестер Сити» и «Саутгемптон» не забили голов в матче АПЛ

Алина Савинова
Эрлин Холанн ( в центре) наносит удар по воротам «Саутгемптона».
Фото AFP

«Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче 36-го тура чемпионата Англии — 0:0.

Горожане набрали 65 очков и сохраняют третье место в турнирной таблице АПЛ. Отставание команды от идущего на второй позиции «Арсенала» составляет два балла, однако у лондонцев еще одна игра в запасе.

«Саутгемптон» заработал 12 очков и идет последним в чемпионате.

В предпоследнем туре АПЛ «Ман Сити» сыграет против «Борнмута», а «Саутгемптон» встретится с «Эвертоном».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 36-й тур.
10 мая, 17:00. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
0:0
Манчестер Сити
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 36-й тур.
10 мая, 17:00. Portman Road (Ипсвич)
Ипсвич
0:1
Брентфорд
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 36-й тур.
10 мая, 17:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
0:2
Брайтон
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 36-й тур.
10 мая, 17:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
1:3
Эвертон
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Саутгемптон
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
  • Player124

    Это всё потому, что Холланда в старте выпустили.

    11.05.2025

  • serkonol

    !!!

    10.05.2025

  • serkonol

    команда сливает пепа? с трудом верится, что команда вдруг разучилась играть в красивый и мощный футбол.

    10.05.2025

  • serkonol

    когда-то клуб должен понести наказание, пусть и такое в виде пролёта лч. ман сити много сезонов нарушал ффп, и гвардиола прекрасно знал об этом. возможно, футбольный бог наказывал за это в лч.

    10.05.2025

  • Пан Юзеф

    "Саутгемптон" не вляпался в историю...

    10.05.2025

  • TORO

    У нас таких - целый город! Постоянно заряжают на победы "Зенита"! А потом под разводными мостами ночуют!)

    10.05.2025

  • jason1328

    Какая же убогая игра у сити, господи. Повезло с отскоком против Астон и Вулвера, тут уже везение закончилось. Ноль мысли в атаке, как же не хочется чтоб эта команда играла в лч в след году. Тут надо либо тренера менять либо новуб команду собирать.

    10.05.2025

  • TORO

    Ничья в пользу НФ :thumbsup:

    10.05.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    наверняка кто-то хату зарядил на победу Ман Сиси и стал бомжом))):smile:

    10.05.2025

  • fonkom

    Ничья с командой, набравшей 2 очка в последних 10 матчах, может стоить МС место в ЛЧ. До этого их судьба была в своих руках, а сейчас - в том, как сыграют конкуренты.

    10.05.2025

    • Салах о «Золотом мяче»: «Хотел бы однажды выиграть его для своего народа»

    «Астон Вилла» победила «Борнмут»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Арсенал 11 8 2 1 20-5 26
    2
    		 Ман. Сити 11 7 1 3 23-8 22
    3
    		 Челси 11 6 2 3 21-11 20
    4
    		 Сандерленд 11 5 4 2 14-10 19
    5
    		 Ливерпуль 11 6 0 5 18-17 18
    6
    		 Астон Вилла 11 5 3 3 13-10 18
    7
    		 МЮ 11 5 3 3 19-18 18
    8
    		 Борнмут 11 5 3 3 17-18 18
    9
    		 Тоттенхэм 11 5 3 3 19-10 18
    10
    		 Кр. Пэлас 11 4 5 2 14-9 17
    11
    		 Брентфорд 11 5 1 5 17-17 16
    12
    		 Брайтон 11 4 4 3 17-15 16
    13
    		 Эвертон 11 4 3 4 12-13 15
    14
    		 Ньюкасл 11 3 3 5 11-14 12
    15
    		 Фулхэм 11 3 2 6 12-16 11
    16
    		 Лидс 11 3 2 6 10-20 11
    17
    		 Вест Хэм 11 3 1 7 13-23 10
    18
    		 Бернли 11 3 1 7 14-22 10
    19
    		 Нот. Форест 11 2 3 6 10-20 9
    20
    		 Вулверхэмптон 11 0 2 9 7-25 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    22.11 15:30 Бернли – Челси - : -
    22.11 18:00 Борнмут – Вест Хэм - : -
    22.11 18:00 Брайтон – Брентфорд - : -
    22.11 18:00 Фулхэм – Сандерленд - : -
    22.11 18:00 Ливерпуль – Нот. Форест - : -
    22.11 18:00 Вулверхэмптон – Кр. Пэлас - : -
    22.11 20:30 Ньюкасл – Ман. Сити - : -
    23.11 17:00 Лидс – Астон Вилла - : -
    23.11 19:30 Арсенал – Тоттенхэм - : -
    24.11 23:00 МЮ – Эвертон - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Эрлинг Холанн
    Эрлинг Холанн

    Манчестер Сити

    		 14
    Игор Тиаго
    Игор Тиаго

    Брентфорд

    		 8
    Дэнни Уэлбек
    Дэнни Уэлбек

    Брайтон

    		 6
    П
    Джек Грилиш
    Джек Грилиш

    Эвертон

    		 4
    Мохаммед Кудус
    Мохаммед Кудус

    Тоттенхэм Хотспур

    		 4
    Квилиндси Хартман
    Квилиндси Хартман

    Бернли

    		 4
    И К Ж
    Тоте Гомеш
    Тоте Гомеш

    Вулверхэмптон

    		 8 1 2
    Рейнилдо Мандава
    Рейнилдо Мандава

    Сандерленд

    		 8 1 2
    Тревор Чалоба
    Тревор Чалоба

    Челси

    		 10 1 2
    Вся статистика

