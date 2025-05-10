«Манчестер Сити» и «Саутгемптон» не забили голов в матче АПЛ

«Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче 36-го тура чемпионата Англии — 0:0.

Горожане набрали 65 очков и сохраняют третье место в турнирной таблице АПЛ. Отставание команды от идущего на второй позиции «Арсенала» составляет два балла, однако у лондонцев еще одна игра в запасе.

«Саутгемптон» заработал 12 очков и идет последним в чемпионате.

В предпоследнем туре АПЛ «Ман Сити» сыграет против «Борнмута», а «Саутгемптон» встретится с «Эвертоном».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 36-й тур.

10 мая, 17:00. St Mary's Stadium (Саутгемптон)

10 мая, 17:00. Portman Road (Ипсвич)

10 мая, 17:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)