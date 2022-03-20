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Сегодня, 19:52

«Манчестер Сити» с крупным счетом победил «Саутгемптон» в 1/4 финала Кубка Англии

Иван Шитик
Корреспондент
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«Манчестер Сити» с крупным счетом победил «Саутгемптон» в матче 1/4 финала Кубка Англии. «Горожане» в гостях разгромили соперника со счетом 4:1.

В составе победителей голами отметились Рахим Стерлинг, Кевин де Брейне, Филип Фоден и Рияд Марез.

Еще один гол защитник «Сити» Эмерик Ляпорт забил в свои ворота.

Ранее в полуфинал турнира уже вышли «Челси» и «Кристал Пэлас». Последний полуфиналист определится в противостоянии «Ноттингем Форрест» и «Ливерпуля».

Англия. Кубок. 1/4 финала
20 мар, 18:00. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
1:4
Манчестер Сити
Голы
Стерлинг, 12 (0:1), Ляпорт, 45 (1:1), Де Брейне, 62 (1:2), Фоден, 75 (1:3), Махрез, 78 (1:4)
Саутгемптон
Форстер Уокер-Питерс Стивенс Салису Ромеу (Смоллбоун, 88) Уорд-Проуз Армстронг (Дженепо, 83) Ливраменто Лонг (Бройя, 64) Армстронг (Адамс, 63) Эль-Юнусси (Диалло, 88)
Манчестер Сити
Стеффен Уокер Стоунс Ляпорт (Аке, 83) Жоау Канселу (Зинченко, 82) Гюндоган Эрнандес (Фернандинью, 83) Де Брейне Стерлинг Габриэл Жезус (Махрез, 63) Грилиш (Фоден, 64)
Предупреждения
Стеффен 72’
Судьи
Дин (Англия)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/cup/2021-2022/playoff/

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 0
Ростов 0
1-й тайм

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
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Рубин 1
Матч завершен

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
ФК Манчестер Сити
ФК Саутгемптон
0
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АПЛ: «Астон Вилла» проиграла «Арсеналу», «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» и другие матчи 30-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
6
 Тоттенхэм 28 15 3 10 44-35 48
7
 Вест Хэм 29 14 6 9 48-36 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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38 тур
18.12 00:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
 1 : 4
19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
 1 : 4
20.04 21:45
Эвертон – Лестер
 - : -
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 13
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 23 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 17 1 6
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