«Манчестер Сити» с крупным счетом победил «Саутгемптон» в 1/4 финала Кубка Англии

«Манчестер Сити» с крупным счетом победил «Саутгемптон» в матче 1/4 финала Кубка Англии. «Горожане» в гостях разгромили соперника со счетом 4:1.

В составе победителей голами отметились Рахим Стерлинг, Кевин де Брейне, Филип Фоден и Рияд Марез.

Еще один гол защитник «Сити» Эмерик Ляпорт забил в свои ворота.

Ранее в полуфинал турнира уже вышли «Челси» и «Кристал Пэлас». Последний полуфиналист определится в противостоянии «Ноттингем Форрест» и «Ливерпуля».