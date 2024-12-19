«Ливерпуль» вышел в полуфинал Кубка английской лиги и продлил беспроигрышную серию до 20 матчей

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги — 2:1. Команда Арне Слота продлила беспроигрышную серию до 20 матчей.

В середине первого тайма Дарвин Нуньес открыл счет и Харви Эллиот почти сразу забил второй мяч «красных». Во второй половине хозяева отыграли один мяч — отличился Кэмерон Арчер.

Соперник «Ливерпуля» по полуфиналу определится по итогам жеребьевки.