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Сегодня, 19:01

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» и увеличил отрыв от «Манчестер Сити» до 8 очков

«Ливерпуль» победил «Саутгемптон» и увеличил отрыв от «Манчестер Сити» до 8 очков
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Мохамед Салах.
Фото Reuters

«Ливерпуль» в гостях обыграл «Саутгемптон» в матче 12 тура АПЛ — 3:2.

Счет на 30-й минуте открыл полузащитник мерсисайдцев Доминик Собослаи. Спустя 12 минут хозяева отыгрались благодаря голу Адама Армстронга. На 56-й минуте «Саутгемптон» вышел вперед благодаря голу Матеуша Фернандеша.

Победу «Ливерпулю» принес дубль Мохамеда Салаха. Египтянин отличился с игры на 65-й минуте и реализовал пенальти на 83-й.

«Ливерпуль» (31 очко) остается лидером АПЛ. Отрыв команды Арне Слота от «Манчестер Сити», занимающего вторую строчку, увеличился до 8 очков.

«Саутгемптон» (4) замыкает турнирную таблицу.

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
24 нояб, 17:00. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
2:3
Ливерпуль

Источник: Таблица АПЛ
Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Саутгемптон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 12 10 1 1 24-8 31
2
 Ман. Сити 12 7 2 3 22-17 23
3
 Челси 12 6 4 2 23-14 22
4
 Арсенал 12 6 4 2 21-12 22
5
 Брайтон 12 6 4 2 21-16 22
6
 Тоттенхэм 12 6 1 5 27-13 19
7
 Нот. Форест 12 5 4 3 15-13 19
8
 Астон Вилла 12 5 4 3 19-19 19
9
 Ньюкасл 11 5 3 3 13-11 18
10
 Фулхэм 12 5 3 4 17-17 18
11
 Брентфорд 12 5 2 5 22-22 17
12
 МЮ 11 4 3 4 12-12 15
13
 Борнмут 12 4 3 5 16-17 15
14
 Вест Хэм 11 3 3 5 13-19 12
15
 Эвертон 12 2 5 5 10-17 11
16
 Лестер 12 2 4 6 15-23 10
17
 Вулверхэмптон 12 2 3 7 20-28 9
18
 Кр. Пэлас 12 1 5 6 10-17 8
19
 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
20
 Саутгемптон 12 1 1 10 9-24 4
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.11 15:30
Лестер – Челси
 1 : 2
23.11 18:00
Арсенал – Нот. Форест
 3 : 0
23.11 18:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 2 : 2
23.11 18:00
Борнмут – Брайтон
 1 : 2
23.11 18:00
Эвертон – Брентфорд
 0 : 0
23.11 18:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 1 : 4
23.11 20:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 0 : 4
24.11 17:00
Саутгемптон – Ливерпуль
 2 : 3
24.11 19:30
Ипсвич – МЮ
 - : -
25.11 23:00
Ньюкасл – Вест Хэм
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 9 1 4
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 8 1 2
Кристиан Нергор

Кристиан Нергор

Брентфорд

 10 1 2
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