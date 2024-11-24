«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» и увеличил отрыв от «Манчестер Сити» до 8 очков

«Ливерпуль» победил «Саутгемптон» и увеличил отрыв от «Манчестер Сити» до 8 очков

«Ливерпуль» в гостях обыграл «Саутгемптон» в матче 12 тура АПЛ — 3:2.

Счет на 30-й минуте открыл полузащитник мерсисайдцев Доминик Собослаи. Спустя 12 минут хозяева отыгрались благодаря голу Адама Армстронга. На 56-й минуте «Саутгемптон» вышел вперед благодаря голу Матеуша Фернандеша.

Победу «Ливерпулю» принес дубль Мохамеда Салаха. Египтянин отличился с игры на 65-й минуте и реализовал пенальти на 83-й.

«Ливерпуль» (31 очко) остается лидером АПЛ. Отрыв команды Арне Слота от «Манчестер Сити», занимающего вторую строчку, увеличился до 8 очков.

«Саутгемптон» (4) замыкает турнирную таблицу.