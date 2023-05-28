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Сегодня, 20:26

4:4! «Ливерпуль» ушел от поражения в матче с «Саутгемптоном»

Мария Гусева
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«Саутгемптон» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче АПЛ.
Фото Reuters

«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче 38-го тура АПЛ — 4:4.

У «красных» дублем отметился Диогу Жота, еще по голу забили Роберто Фирмино и Коди Гакпо. У «Саутгемптона» отличились Джеймс Уорд-Проуз, Адам Армстронг и Камалдин Сулемана, сделавший дубль.

«Ливерпуль» занял пятое место в чемпионате Англии, набрав 67 очков. «Саутгемптон» (25 очков) расположился на 20-й строчке и вылетел из АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
28 мая, 18:30. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
4:4
Ливерпуль

В параллельном матче «Арсенал» на своем поле разгромил «Вулверхэмптон» — 5:0.

«Канониры» заняли второе место в АПЛ (84), «Вулверхэмптон» стал 13-м (41).

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
28 мая, 18:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
5:0
Вулверхэмптон

«Астон Вилла» на своем поле обыграла «Брайтон» — 2:1. «Астон Вилла» заняла 7-е место в АПЛ (61), «Брайтон» стал шестым (62).

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
28 мая, 18:30. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
2:1
Брайтон

«Манчестер Сити» на выезде проиграл «Брентфорду» — 0:1.

«Горожане» досрочно выиграли чемпионат Англии (89), «Брентфорд» занял 9-е место (59).

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
28 мая, 18:30. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
1:0
Манчестер Сити

«Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест» сыграли вничью — 1:1.

«Кристал Пэлас» занял 11-е место (45), «Ноттингем Форест» стал 16-м (38).

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
28 мая, 18:30. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
1:1
Ноттингем Форест
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Астон Вилла
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Брентфорд
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Кристал Пэлас
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Ноттингем Форест
ФК Саутгемптон
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Лестер» и «Лидс» вылетели из АПЛ, «Эвертон» спасся благодаря победе над «Борнмутом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 37 28 5 4 94-32 89
2
 Арсенал 37 25 6 6 83-43 81
3
 МЮ 37 22 6 9 56-42 72
4
 Ньюкасл 37 19 13 5 67-32 70
5
 Ливерпуль 37 19 9 9 71-43 66
6
 Брайтон 37 18 8 11 71-51 62
7
 Астон Вилла 37 17 7 13 49-45 58
8
 Тоттенхэм 37 17 6 14 66-62 57
9
 Брентфорд 37 14 14 9 57-46 56
10
 Фулхэм 37 15 7 15 54-51 52
11
 Кр. Пэлас 37 11 11 15 39-48 44
12
 Челси 37 11 10 16 37-46 43
13
 Вулверхэмптон 37 11 8 18 31-53 41
14
 Вест Хэм 37 11 7 19 41-53 40
15
 Борнмут 37 11 6 20 37-70 39
16
 Нот. Форест 37 9 10 18 37-67 37
17
 Эвертон 37 7 12 18 33-57 33
18
 Лестер 37 8 7 22 49-67 31
19
 Лидс 37 7 10 20 47-74 31
20
 Саутгемптон 37 6 6 25 32-69 24
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34 тур
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38 тур
28.05 18:30
Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
28.05 18:30
Астон Вилла – Брайтон
 - : -
28.05 18:30
Брентфорд – Ман. Сити
 - : -
28.05 18:30
Челси – Ньюкасл
 - : -
28.05 18:30
Кр. Пэлас – Нот. Форест
 - : -
28.05 18:30
Эвертон – Борнмут
 - : -
28.05 18:30
Лидс – Тоттенхэм
 - : -
28.05 18:30
Лестер – Вест Хэм
 - : -
28.05 18:30
МЮ – Фулхэм
 - : -
28.05 18:30
Саутгемптон – Ливерпуль
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 36
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 28
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 27 2 7
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 35 1 11
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 24 1 6
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