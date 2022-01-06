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«Саутгемптон» интересуется Гаретом Бэйлом

10:50
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Форвард «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает El Nacional.

По данным источника, в футболисте заинтересован «Саутгемптон», за который он играл в начале своей карьеры. Сам нападающий не против того, чтобы вернуться в команду.

В этом сезоне Бэйл провел за «Реал» три матча в чемпионате Испании и отметился одним забитым мячом. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2022-го.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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