«Саутгемптон» интересуется Гаретом Бэйлом

Форвард «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает El Nacional.

По данным источника, в футболисте заинтересован «Саутгемптон», за который он играл в начале своей карьеры. Сам нападающий не против того, чтобы вернуться в команду.

В этом сезоне Бэйл провел за «Реал» три матча в чемпионате Испании и отметился одним забитым мячом. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2022-го.