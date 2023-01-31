«Саутгемптон» договорился с «Ренном» о покупке Сулеманы

«Саутгемптон» договорился с «Ренном» о сумме трансфера форварда Камалдина Сулеманы, сообщает Sky sports.

По данным истончика, англичане готовы купить игрока за 25 миллионов евро плюс бонусы. Это может стать рекордом «Саутгемптона» по сумме, потраченной на покупку футболиста.

В этом сезоне лиги 1 20-летний Сулемана провел 14 матчей, забив 1 гол. В «Ренне» футболист выступает с 2021 года, его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.