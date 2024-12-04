«Саутгемптон» и «Челси» сыграют в АПЛ 4 декабря

«Саутгемптон» и «Челси» сыграют в 14-м туре чемпионата Англии в среду, 4 декабря. Игра пройдет на стадионе «Сент-Мэрис» в Саутгемптоне (Англия). Стартовый свисток — в 22.30 по московскому времени.

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«Саутгемптон» после 13 туров занимал последнее, 20-е место в таблице АПЛ с пятью очками, у «Челси» — 25 очков и третья строчка.

Предыдущим соперником «святых» был «Брайтон» (1:1), «синие» в воскресенье обыграли «Астон Виллу» (3:0).