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«Саутгемптон» на своем поле проиграл «Брайтону»

17:00
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«Саутгемптон» принимал «Брайтон» в матче 28-го тура чемпионата Англии и потерпел поражение (1:2), которое стало для хозяев вторым кряду.

«Брайтон» прервал серию из пяти матчей без побед и с 29 очками расположился на 16-м месте. В активе «Саутгемптона» 33 очка и 14-я позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

28-й тур

«Саутгемптон» — «Брайтон & Хоув» — 1:2 (1:1)

Голы: Данк, 16 (0:1). Адамс, 27 (1:1). Троссар, 56 (1:2).

«Саутгемптон»: Форстер, Бертранд, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс, Уорд-Проуз, Армстронг (Н`Лундулу, 87), Диалло, Минамино (Редмонд, 65), Адамс, Телла (Дженепо, 68).

«Брайтон & Хоув»: Санчес, Данк, Фелтман, Берн (Зекири, 46), Уайт, Гросс, Лаллана, Биссума, Уэлбек (Преппер, 77), Мопей, Троссар (Модер, 85).

Судья: Аттуэлл (Англия).

14 марта. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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