«Саутгемптон» на своем поле проиграл «Брайтону»
«Саутгемптон» принимал «Брайтон» в матче 28-го тура чемпионата Англии и потерпел поражение (1:2), которое стало для хозяев вторым кряду.
«Брайтон» прервал серию из пяти матчей без побед и с 29 очками расположился на 16-м месте. В активе «Саутгемптона» 33 очка и 14-я позиция.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
28-й тур
«Саутгемптон» — «Брайтон & Хоув» — 1:2 (1:1)
Голы: Данк, 16 (0:1). Адамс, 27 (1:1). Троссар, 56 (1:2).
«Саутгемптон»: Форстер, Бертранд, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс, Уорд-Проуз, Армстронг (Н`Лундулу, 87), Диалло, Минамино (Редмонд, 65), Адамс, Телла (Дженепо, 68).
«Брайтон & Хоув»: Санчес, Данк, Фелтман, Берн (Зекири, 46), Уайт, Гросс, Лаллана, Биссума, Уэлбек (Преппер, 77), Мопей, Троссар (Модер, 85).
Судья: Аттуэлл (Англия).
14 марта. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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