«Арсенал» на выезде обыграл «Саутгемптон»

«Арсенал» выиграл у «Саутгемптона» (3:1) в матче 20-го тура чемпионата Англии.

У хозяев отличился Стюарт Армстронг, у гостей — Николя Пепе, Букайо Сака и Александр Ляказетт

«Канониры» набрали 30 очков и занимают восьмое место. У «святых» 29 очков и 11-я позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

20-й тур

«Саутгемптон» — «Арсенал» — 1:3 (1:2)

Голы: Армстронг, 3 (1:0). Пепе, 8 (1:1). Сака, 39 (1:2). Ляказетт, 72 (1:3).

«Саутгемптон»: Маккарти, Стивенс, Беднарек, Валери, Вокинс (Редмонд, 67), Уорд-Проуз, Армстронг, Диалло, Уолкотт (Уоттс, 75), Ингс (Н`Лундулу, 74), Адамс.

«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Седрик Суариш, Бельерин, Холдинг, Джака, Партей (Эль-Нени, 78), Смит-Роу (Виллиан, 72), Сака, Ляказетт, Пепе (Уиллок, 90+2).

Предупреждения: Бельерин, 19. Пепе, 70. Уоттс, 90.

Судья: Френд.

26 января. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».