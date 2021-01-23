«Саутгемптон» выбил «Арсенал» из Кубка Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Саутгемптон» победил «Арсенал» (1:0).

Единственный мяч забил в собственные ворота Габриел Мартинелли. В следующем раунде «Святые» сыграют с «Вулверхэмптоном».

Напомним, в прошлом сезоне «Арсенал» стал победителем Кубка Англии.

Кубок Англии

1/16 финала

«Саутгемптон» — «Арсенал» — 1:0 (1:0)

«Саутгемптон»: Форстер, Бертранд, Стивенс, Беднарек, Уокер-Питерс, Уорд-Проуз, Армстронг, Диалло, Уолкотт, Ингс (Лонг, 85), Адамс (Н`Лундулу, 78).

«Арсенал»: Лено, Седрик Суариш, Бельерин (Ляказетт, 72), Холдинг, Габриэл Магальяйнс, Джака, Эль-Нени (Партей, 58), Виллиан, Нкетиа, Мартинелли (Сака, 58), Пепе.

Предупреждения: Стивенс, 56. Бертранд, 83.

Судья: Бэнкес.

23 января. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».