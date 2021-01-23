«Саутгемптон» выбил «Арсенал» из Кубка Англии
В матче 1/16 финала Кубка Англии «Саутгемптон» победил «Арсенал» (1:0).
Единственный мяч забил в собственные ворота Габриел Мартинелли. В следующем раунде «Святые» сыграют с «Вулверхэмптоном».
Напомним, в прошлом сезоне «Арсенал» стал победителем Кубка Англии.
Кубок Англии
1/16 финала
«Саутгемптон» — «Арсенал» — 1:0 (1:0)
«Саутгемптон»: Форстер, Бертранд, Стивенс, Беднарек, Уокер-Питерс, Уорд-Проуз, Армстронг, Диалло, Уолкотт, Ингс (Лонг, 85), Адамс (Н`Лундулу, 78).
«Арсенал»: Лено, Седрик Суариш, Бельерин (Ляказетт, 72), Холдинг, Габриэл Магальяйнс, Джака, Эль-Нени (Партей, 58), Виллиан, Нкетиа, Мартинелли (Сака, 58), Пепе.
Предупреждения: Стивенс, 56. Бертранд, 83.
Судья: Бэнкес.
23 января. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».
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