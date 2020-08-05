«Саутгемптон» активировал опцию выкупа защитника «Вальядолида»

«Саутгемптон» согласовал трансфер защитника «Вальядолида» Мохаммеда Салису, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «святые» активировали опцию выкупа 21-летнего ганца. Сообщается, что игрок обойдется английскому клубу в 10,9 миллиона фунтов. Контракт рассчитан на 4 года.

В сезоне-2019/20 Салису провел за «Вальядолид» 32 матча, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 10,8 миллиона фунтов.