Сауль попросил Кепу говорить с ним на английском, чтобы быстрее адаптироваться в «Челси»

Новичок «Челси» Сауль рассказал, что попросил голкипера синих и своего соотечественника Кепу Аррисабалагу разговаривать с ним на английском для ускорения процесса адаптации.

«Язык — это большой вызов для меня. Хочу выучить его как можно скорее, чтобы было комфортно общаться с одноклубниками. В «Атлетико» я говорил по-английски с Кираном Триппьером, но мой язык пока не так хорош. Важно, что в «Челси» есть испанские футболисты. Приятно, что рядом Аспиликуэта, Маркос Алонсо и Кепа, особенно Кепа, с которым мы жили в одной комнате на сборах еще с молодежной сборной Испании. Я уже попросил Кепу говорить со мной по-английски, чтобы я быстрее адаптировался. Он может помочь мне в каких-то случаях, но я стараюсь отвечать ему по-английски как можно чаще, хотя мне и трудно», — приводит официальный сайт «Челси» слова Сауля.

Сауль перешел в «Челси» из «Атлетико» на правах аренды в конце августа, английский клуб имеет право выкупа футболиста. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего испанца в 40 миллионов евро.