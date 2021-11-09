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Сауль не вернется в «Атлетико» зимой

15:10
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Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес, находящийся в «Челси» на правах аренды, не вернется в мадридский клуб во время зимнего трансферного окна, сообщает Marca.

По информации источника, лондонский клуб был готов вернуть 26-летнего испанца в «Атлетико», однако в арендном соглашении между клубами до 30 июня 2022 года нет пункта о досрочном расторжении контракта.

В нынешнем сезоне Сауль провел восемь матчей и забил один мяч.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/en/football/chelsea/2021/11/08/61899676268e3efb5e8b4575.html

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