Сауль не вернется в «Атлетико» зимой
15:10
Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес, находящийся в «Челси» на правах аренды, не вернется в мадридский клуб во время зимнего трансферного окна, сообщает Marca.
По информации источника, лондонский клуб был готов вернуть 26-летнего испанца в «Атлетико», однако в арендном соглашении между клубами до 30 июня 2022 года нет пункта о досрочном расторжении контракта.
В нынешнем сезоне Сауль провел восемь матчей и забил один мяч.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/chelsea/2021/11/08/61899676268e3efb5e8b4575.html
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