Экс-форвард сборной Англии и «Челси» Крис Саттон рассказал, что думает о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Он производит впечатление сумасшедшего профессора. Его последние решения негативно влияют на команду. У них уже не того превосходства, которое наблюдалось раньше», — передает слова Саттона Daily Mail.

«Манчестер Сити» идет на втором месте в таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на пять баллов.