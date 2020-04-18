Сарри скучает по чемпионату Англии, но не по стране

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри признался, что скучает по английской премьер-лиге. Он работал с «Челси» в прошлом сезоне.

— Чувствую, что молодые люди получают гораздо больше возможностей в Англии, и не только в футболе. Я бы никогда не жил там. Не понимаю, как итальянцы, которые там живут, делают это, — цитирует Football Italia Сарри. - Что касается футбола, то тут другая история. Я скучаю по премьер-лиге. В этом турнире необычайный технический уровень и невероятная атмосфера.