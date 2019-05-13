Сарри считает, что "Челси" проводит очень хороший сезон

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после матча с "Лестером" (0:0) в 38-м туре чемпионата Англии оценил выступление своей команды в нынешнем сезоне. "Синие" сыграют в финале Лиги Европы против "Арсенала".

- Этот сезон складывался для нас тяжелейшим образом, но в конечном итоге мы счастливы, – цитирует Сарри официальный сайт клуба. – Три месяца назад мы оказались в сложном положении, но сумели достойно выйти из него. Мы завершили чемпионат на третьем месте и выполнили задачу по возвращению в Лигу чемпионов. Мы сыграли в финале Кубка Лиги против "Манчестер Сити", пройдя по пути "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", которые будут представлять Англию в финале главного европейского турнира. Теперь нам предстоит важнейший финал Лиги Европы. На данный момент я оцениваю сезон как очень хороший и надеюсь, что мы сможем завершить его на превосходной ноте.

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