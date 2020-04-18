Сарри рассказал о конфликте с игроками «Челси»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри признался, что у него был конфликт с игроками «Челси». Он работал в лондонском клубе в прошлом сезоне.

— У меня были противоречивые отношения с раздевалкой «Челси», но когда я сказал им, что уезжаю, многие из игроков плакали, — цитирует Football Italia Сарри. — Я не такой человек, который гладит других по спине. Я много говорю о том, что футболисты делают неправильно, и меньше о том, что они делают хорошо. Думаю, что это имеет большое влияние, а игроки учатся ценить вас за то, кто вы есть.