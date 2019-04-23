Сарри отказался общаться с журналистами после удаления в матче с "Бернли"

Помощник главного тренера "Челси" Маурицио Сарри Джанфранко Дзола​ заменил специалиста на пресс-конференции после ничьей с "Бернли" в 35-м туре чемпионата Англии (2:2). Сарри заработал удаление в концовке встречи.

- Маурицио остался крайне разочарован и предпочел не принимать участия в послематчевой пресс-конференции, – цитирует пресс-служба клуба Дзолу. – Он разочарован игрой и своим удалением. Думаю, он подвергся нападкам со стороны представителей соперника и не стал мириться с этим. Полагаю, ему что-то сказали со скамейки запасных гостей, и я не хотел бы вдаваться в подробности этого эпизода. Мы посмотрим, что можно сделать в этой ситуации.

Мы понимаем, что это футбол и на эмоциях может быть сказано что угодно, однако ему это категорически не понравилось. Маурицио был удален за то, что пытался помочь Кевину Френду отправить наших игроков на позиции. Арбитр неправильно понял действия Маурицио и удалил его, чем он крайне недоволен.