Сарри объяснил разгромное поражение от "Манчестер Сити"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после поражения от "Манчестер Сити" в матче 26-го тура чемпионата Англии (0:6) заявил, что его команда допустила слишком много ошибок. 60-летний итальянский специалист добавил, что "синие" не смогли правильно отреагировать на пропущенные мячи.

- Я не могу объяснить это поражение, - приводит слова Сарри BBC. - Мы допустили слишком много ошибок. Соперник играл в фантастический футбол. Мы хотели прессинговать в начале игры, но наш план был полностью разрушен. Они оказывали очень сильное давление, а мы не смогли на него правильно отреагировать. Мы не смогли остаться в игре.

Мы должны понять, почему плохо играем на выезде. В начале сезона мы играли лучше в гостях, чем дома. Но затем все изменилось. Мое будущее? Спросите об этом у клуба.

"Челси" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 50 очков после 26 туров.

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