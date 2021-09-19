Санья — о голе Роналду: «Можете объяснить, как работает ВАР? Я больше не понимаю»
Экс-защитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» Бакари Санья остался недоволен работой ВАР в матче 5-го тура АПЛ между «МЮ» и «Вест Хэмом» (1:1, перерыв).
Криштиану Роналду забил гол на 35-й минуте встречи. Судьи проверили этот эпизод на предмет офсайда, но мяч был засчитан.
«Можете мне объяснить, как работает ВАР? Я больше не понимаю», — написал Санья в Twitter.
Это 4-й гол Роналду в составе «МЮ». За манкунианцев Роналду провел всего три игры после возвращения: 2 матча в чемпионате Англии, одну игру — в Лиге чемпионов против «Янг Бойз» (1:2).
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