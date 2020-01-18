Сане сменил агентскую контору, чтобы перейти в «Баварию». Раньше его интересы представляла фирма Бэкхема

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане сменил агентов, сообщает Sport1.de.

24-летний немец около полугода сотрудничал с агентством DB Ventures Limited бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма, которое должно было осуществить его трансфер в «Баварию». Мюнхенцы претендовали на Сане летом, но в августе вингер получил серьезную травму колена и выбыл на длительный срок.

Теперь Сане, связанный контрактом с «Ман Сити» до лета 2021 года, сотрудничает с агентством LIAN Sports. Немец надеется, что смена агентства все же поможет ему перейти в «Баварию».