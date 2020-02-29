Сане принял участие в официальном матче впервые с августа

Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане принял участие в матче впервые с августа, сообщает Sky Sports.

24-летний немец вышел в стартовом составе «Манчестер Сити-U23» в матче против «Арсенала-U23» (4:2) и провел на поле 57 минут. Игрок не отличился результативными действиями. Сане заработал разрыв крестообразных связок в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» (1:1, 5:4 — по пенальти). В конце январе игрок вернулся к тренировкам в общей группе.