Сане получил травму в матче против "Ливерпуля" за Суперкубок Англии. Ранее он достиг договоренности с "Баварией"

Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане получил травму в первом тайме матча против "Ливерпуля" за Суперкубок Англии. Он был заменен на 13-й минуте встречи, его сменил нападающий Габриэл Жезус.

Ранее игрок договорился с "Баварией" об условиях личного контракта сообщает. Зарплата игрока составит 18 миллионов евро в год. Теперь немецкому клубу осталось договориться с "Сити" о сумме компенсации. Ранее "Бавария" опровергала информацию о договоренности с немцем.

23-летний Лерой Сане в прошлом сезоне провел за "Манчестер Сити" 47 матчей, забил 16 мячей и отдал 14 результативных передач.